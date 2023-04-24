بعد كهرمان مرعش.. العلماء يحذرون: مدينة تركية ثانية مهددة بزلزال مدمر

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حذر علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا من زلزال كبير في تركيا في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين تعرضت لهما البلاد في فبراير الماضي.

غير أن العلماء الذي تمكنوا من تحديد مركز الزلزال المحتمل، وتقدير قوته في المكان الذي من المرجح أن يحدث فيه الضرر، لم يستطيعوا أن يحددوا على وجه الدقة تاريخ حدوثه.

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زلزال كهرمان مرعش

وباستخدام الاستشعار عن بعد، قام عالم الجيوفيزياء في جامعة جنوب كاليفورنيا سيلفان باربوت وزملاؤه بتوثيق الزلزال الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في شرق تركيا في 6 من فبراير وتسبب في تهدم أكثر من 100 ألف مبنى.

وتوصل الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة “سايسميكا” إلى أن جزءًا من الصدع لايزال غير مكسور ومغلق، قد يولد زلزالًا آخر بقوة 6.8 درجة عندما ينهار في النهاية.

وقال باربوت: “نحن نعرف جيدًا ما يجب الاستعداد له. “نحن لا نعرف التوقيت، لكننا نعرف أين يمكن أن يحدث ذلك”.

وتحدث الزلازل الكبرى بسبب انزلاق الصفائح التكتونية، عندما تضغط الصفائح على بعضها البعض، وتتراكم تدريجيًا على مدار عقود، وعندما تنزلق، تنفجر الطاقة في موجات تنتقل عبر القشرة الأرضية.

ووقع هزة كهرمان مرعش، بقوة 7.8 درجة في 6 من فبراير، تلاه هزة ارتدادية بلغت قوتها 7.6 درجة على صدع منفصل في الغرب.

ووقع زلزال آخر بعد أسبوعين، بلغت قوته 6.4 درجة في 20 من فبراير. وأظهر مخطط للبيانات النشاط الزلزالي ومقدار الانزلاق على طول الصدوع.

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زلزال تركيا التالي: منطقة بوتورج في مرمى البصر

تُظهر المنطقة الواقعة أسفل منطقة بوتورج في محافظة ملاطية بتركيا سربًا من النشاط الزلزالي على طول الصدع – ولكن لا يوجد انزلاق.

لكن العلماء يحذرون من أنه من المحتمل أن ينزلق في وقت ما – في أي وقت – في المستقبل.

قال باربوت: “ما رأيناه في صور المباني المنهارة هو أن بعضها كان عبارة عن فطائر، لكن البعض الآخر سُحِق حرفيًا”.

وهذا يعني درجة أخرى من الفشل؛ حتى الخرسانة نفسها تفككت. هناك احتمال أن يكون هذا الزلزال قد تسبب في اهتزاز أكثر مما كان متوقعًا في قوانين البناء. لن نعرف بدون مزيد من البحث”.

وأضاف: “إذن، لدينا هذه المنطقة حيث يمكننا أن نتوقع زلزالًا بقوة 6.8 درجة ويمكن أن يحدث شيئان من هنا.

يجب أن يكون السكان مستعدين لذلك – ولكن أيضًا المجتمع العلمي، لأن ذلك يمنحنا فرصة لإعداد تجربة مراقبة لمعرفة كيف يبدأ الزلزال وينتهي”.