يبدأ الليلة.. اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار، وقال إنه يبدأ منتصف الليلة ويستمر 3 أيام.

الهدنة تبدأ منتصف الليلة وتستمر لـ 72 ساعة

وأوضح أن الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف الليلة، مؤكدًا أن الهدنة ستسري على جميع أنحاء البلاد.

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وناشد طرفي الصراع الجيش السوداني والدعم السريع، ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فورًا وبشكل كامل.

المملكة أجلت 356 شخصًا بينهم 101 مواطن

وكشفت وزارة الخارجة اليوم، أن إجمالي من أجلتهم المملكة من السودان حتى الآن بلغ 356 شخصًا بينهم 101 مواطن.

فيما تستمر عمليات الإجلاء من السودان، جوًا من مطارات عسكرية بالخرطوم وبحرًا من ميناء بورتسودان.

نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب

واليوم العاشر للأزمة السودانية، يتواصل القصف والاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وسط نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب، وتحذير من كارثة طبية بعد توقف عدد من المشافي عن العمل.

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وأجلت كل من: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مواطنيها أو دبلوماسييها من السودان، حيث دخل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.