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“الخارجية”: إجلاء 10 مواطنين و189 شخصًا من السودان إلى جدة اليوم
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“الخارجية”: إجلاء 10 مواطنين و189 شخصًا من السودان إلى جدة اليوم

“الخارجية”: إجلاء 10 مواطنين و189 شخصًا من السودان إلى جدة اليوم

“الخارجية”: إجلاء 10 مواطنين و189 شخصًا من السودان إلى جدة اليوم
١١:٣٨:٤٢ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزار ةالخارجية، اليوم الاثنين، أن المملكة تواصل، بتوجيهات من القيادة، عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

وصول فوج يضم 10 مواطنين و 189 شخصًا

وأوضحت في بيان لها، منذ قليل، أن فوجًا يضم 10 مواطنين و 189 شخصًا من 12 جنسية وصلوا لميناء جدة عائدين من السودان.

إجلاء 356 شخصًا من السودان حتى الآن

وأكدت أنه تم إجلاء 356 شخصًا من السودان حتى الآن بينهم 101 مواطن، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 دولة حتى الآن.

وأضافت أن سفينة تحمل على متنها 199 شخصًا، وصلت ميناء جدة قادمة من بورتسودان تحمل جنسيات مختلفة، مؤكدة وصول 5 رحلات بحرية من بورتسودان إلى جدة خلال 48 ساعة.

هدنة جديدة مدتها 3 أيام

في الوقت نفسه، يتجه الجيش السوداني والدعم السريع، نحو هدنة جديدة مدتها 3 أيام بعد اتصالات من الإدارة الأمريكية.

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وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن وعود طرفي النزاع السوداني بهدنة لا تكفي بل يجب الالتزام بها.

وأنه على المجتمع الدولي مخاطبة الطرفين في السودان بصوت واحد.

شح كبير في المواد الأساسية

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم قلق للغاية من استمرار القتال في السودان وأن هناك شحًا كبيرًا في المواد الأساسية.

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