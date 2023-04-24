الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الجوازات” توضح عدة طرق للإبلاغ عن مروجي المخدرات (فيديو)
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“الجوازات” توضح عدة طرق للإبلاغ عن مروجي المخدرات (فيديو)

“الجوازات” توضح عدة طرق للإبلاغ عن مروجي المخدرات (فيديو)

“الجوازات” توضح عدة طرق للإبلاغ عن مروجي المخدرات (فيديو)
١١:٤١:٥٥ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب “الجوازات السعودية” على “تويتر” فيديو يوضح طريقة الإبلاغ عن مهربي ومروجي المواد المخدرة.

وأوضح أنه يجب الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@GDNC.GOV.SA

وأشار إلى أنه تم تخصيص الرقم 991 للإبلاغ في مكة المكرمة والرياض والشرقية و 999 في بقية مناطق المملكة.

وقالت النيابة العامة إن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

أفعال إجرامية

وأوضحت النيابة في “إنفوجراف” أن الأفعال الآتية تعتبر أفعالاً إجرامية وهي:

1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

2- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجوازات السعودية المديرية العامة للجوازات المملكة

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