القبض على مواطنين في الباحة لاصطيادهما كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض

تواصل – فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لاصطيادهما كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض (نيص).

وعثر بحوزتهما على بندقية رش (شوزن)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال.

وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وعقوبة صيد الكائن الفطري (النيص) غرامة تبلغ (70) ألف ريال للكائن الواحد، وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وللإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية الاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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