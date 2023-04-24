الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر
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تعرف على خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر

تعرف على خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر

تعرف على خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر
١١:٣٠:١٧ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للأمن العام، عن خطوات حجز موعد، لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح

وأوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الخطوات تبدأ بالآتي:

1 – الدخول إلى أبشر أفراد.

2 – ثم مواعيد.

3 – ثم الأسلحة والمتفجرات.

3 – ثم الانتقال لخدمة المواعيد.

5 – حجز موعد جديد.

6 – ثم اختيار الخدمة والمنطقة

7 – اختيار الفرع.

8 – تحديد الموعد.

9 – تأكيد حجز الموعد.

10 – تذكرة الموعد.

وكان الأمن العام قد دعا في وقت سابق إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية، بتاريخ 16 من شوال 1443هـ.

النيابة تكشف عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

كما كشفت النيابة العامة عقوبة حيازة السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص؛ وذلك وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر.

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وقالت النيابة عبر حسابها في «تويتر»: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص”.

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أخبار السعودية الأمن العام ترخيص السلاح خطوات منصة أبشر

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