تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

سفير المملكة بالخرطوم: دول عربية وأجنبية نسّقت معنا لإجلاء رعاياها من السودان

أكد سفير المملكة في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، موضحًا أن دولاً عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.. المزيد هنا

شكر دولي للمملكة على جهودها في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان

وسط حالة من الهدوء الحذر في الخرطوم والولايات المجاورة، تستمر عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.. المزيد هنا

عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.. المزيد هنا

واعتقال 18.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في أريحا

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية.. المزيد هنا

للطلاب وأولياء الأمور.. مواعيد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

تبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.. المزيد هنا

غدًا.. عودة البنوك وسوق الأسهم للعمل بعد إجازة أسبوع

تعود البنوك وسوق الأسهم للعمل، غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا

عاجل.. اشتعال النار بطائرة تابعة لـ “فلاي دبي” خلال إقلاعها من نيبال

كشفت هيئة الطيران المدني بنيبال، عن اشتعال النار، مساء اليوم الاثنين، بطائرة تابعة لفلاي دبي خلال إقلاعها وتحاول الآن الهبوط.. المزيد هنا

دراسة صادمة: “كمامة الوجه” تتسبب في وفاة الأجنة ومشاكل عقلية للأطفال

توصلت دراسة جديدة إلى أن كمامات الوجه قد تزيد من خطر الإجهاض، وخلل في الخصية، وتدهور معرفي لدى الأطفال.. المزيد هنا

“الحج والعمرة” توضح حقيقة استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد نهاية رمضان

حسمت وزارة الحج والعمرة الجدل بشأن إمكانة أداء العمرة دون الحصول على تصريح لأداء المناسك، وذلك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا

مع انتهاء عطلة العيد.. تعرف على عقوبة الغياب عن العمل بعد الإجازة

كشف قاض عن عقوبة التغيب عن العمل، مع انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة الموظفين الحكوميين لمباشرة أعمالهم اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 من شوال 1444، الموافق 26 من إبريل 2023.. المزيد هنا