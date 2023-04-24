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بالتفاصيل.. اكتشاف ثاني أكبر ثقب أزرق في العالم
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بالتفاصيل.. اكتشاف ثاني أكبر ثقب أزرق في العالم

بالتفاصيل.. اكتشاف ثاني أكبر ثقب أزرق في العالم

بالتفاصيل.. اكتشاف ثاني أكبر ثقب أزرق في العالم
١٠:٤٦:٥٢ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من الظواهر الطبيعية الغامضة على الأرض ما تعرف بــ “الثقوب الزرقاء”، وهي ثقوب ضخمة تحت الماء يمكن أن تمتد على عمق بطول ناطحات السحاب.

ويعتقد العلماء أن “الثقوب الزرقاء” قد تكونت خلال العصور الجليدية الأخيرة، وينظر إليها على أنها “مناطق ساخنة بيئية” مع وفرة من الحياة النباتية والحيوانية.

ثقب “تام جا”

وكشف العلماء أنهم عثروا على ثاني أكبر “ثقب أزرق” في العالم، ويقع في خليج شيتومال قبالة سواحل المكسيك.

ويُعرف باسم “تام جا”، والذي يعني “المياه العميقة” في حضارة المايا، ويصل عمقه الإجمالي إلى 900.2 قدم (274.4 مترًا) – وهو نفس طول برج ويليامز في هيوستن بالولايات المتحدة.

لكنه لم يصل إلى مستوى أعمق ثقب أزرق في العالم، يقع قبالة سواحل الصين، والذي يصل عمقه إلى 987 قدمًا (300.89 مترًا).

وحصل العلماء على عينات وأجروا عملية مسح للثقب الأزرق في سبتمبر 2021، قبل أن يعلنوا اليوم عن اكتشافه في دراسة جديدة.

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ثاني أعمق ثقب أزرق بالعالم

ويقول الفريق من مركز الأبحاث “كوليجيو دي لا فرونتيرا سور” (إيكوسور) بالمكسيك: “كشفت المعلومات التي تم جمعها عن أقصى عمق مسجل يبلغ 274.4 مترًا تحت مستوى سطح البحر (mbsl)”.

وهذا يجعل الثقب الأرزق المكتشف ثاني أعمق ثقب أزرق معروف في العالم، وفق ما أفاد العلماء في بحثهم المنشور بدورية “فرونتيرز إن مارين ساينس” العلمية.

وفقًا لفريق الباحثين المكسيكي، فإن المعرفة التي قدمها الصيادون المحليون دفعتهم إلى التحقيق في هذا الموقع بالذات، على الرغم من عدم العثور على أي إشارات إلى الثقوب الزرقاء في خليج شيتومال في الأدبيات العلمية الموجودة.

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الثقوب الزرقاء

ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن الثقوب الزرقاء تشبه الثقوب الغارقة على الأرض، إلا أنها مليئة بالمياه، لذلك يمكن لأوعية المحيط أن تمر فوقها.

وتعد مجتمعات بيولوجية متنوعة مليئة بالحياة البحرية، من بينها الشعاب المرجانية والإسفنج والرخويات والسلاحف البحرية وأسماك القرش وغيرها.

ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عنهم بسبب الافتقار إلى إمكانية الوصول و”التوزيع غير المعروف والوفرة”.

وكانت الثقوب الزرقاء شائعة بين الغواصين الجريئين في أعماق البحار، على الرغم من أن محاولات اجتياز أعماقها أثبتت أنها قاتلة.

ووفقًا للباحثين، فإن الثقب الأزرق له شكل دائري تقريبًا “على سطحه وجوانبه شديدة الانحدار مع منحدرات تزيد عن 80 درجة تشكل” هيكلًا مخروطيًا كبيرًا” .

وجدران الثقب الأزرق مغطاة بطبقة دقيقة الحبيبات، ومغطاة بغشاء حيوي من الطحالب البنية – مجتمعات زلقة من الطحالب التي ترتبط ببعضها البعض للبقاء على قيد الحياة، بحسب الباحثين.

الكلمات الدلالية:
الثقوب الزرقاء الثقوب الضخمة تحت الماء ثقب تام جا خليج شيتومال قبالة سواحل المكسيك

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