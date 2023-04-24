الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
القنصل الأمريكي في جدة: نقدم شكرنا الجزيل للمملكة على نقلها رعايانا من السودان
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القنصل الأمريكي في جدة: نقدم شكرنا الجزيل للمملكة على نقلها رعايانا من السودان

القنصل الأمريكي في جدة: نقدم شكرنا الجزيل للمملكة على نقلها رعايانا من السودان

القنصل الأمريكي في جدة: نقدم شكرنا الجزيل للمملكة على نقلها رعايانا من السودان
١٠:٣٧:٢٧ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال القنصل الأمريكي في جدة، فارس أسعد، إنه يقدم الشكر الجزيل لقيادة المملكة على نقلها رعايا بلاده من السودان إلى جدة، مؤكدًا أن الإجراءات التي تشرف عليها المملكة قوية ومُحكمة.

التنسيق مع قيادة المملكة كان على مستوى عال

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن التنسيق مع قيادة المملكة كان على مستوى عال ومستمر ومتواصل حتى تم إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان إلى جدة.

عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب مستمرة

فيما كشف سفير المملكة في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة.

وأكد أن المملكة تتواصل مع طرفي الصراع بالسودان لوقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أن القيادة قدمت كل التسهيلات لعمليات الإجلاء من السودان.

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وأوضح في مقابلة مع “العربية” و”الحدث”، أن دولاً عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.

سفن تحمل أكثر من 2000 شخص

وأضاف أنه من المقرر أن تغادر في وقت لاحق اليوم من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.

جهود التهدئة في السودان لم تتوقف

كما أكد أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، موضحًا أن الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بين الجيش والدعم السريع.

مسارات إجلاء الرعايا

يأتي ذلك بعد عمليات إجلاء قامت بها دول أخرى مثل المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أخرجت مواطنيها أو دبلوماسييها من السودان، حيث دخل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

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وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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