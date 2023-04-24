اللغز المحير.. أين تذهب مخلفات “حمامات” الطائرات؟

تواصل – فريق التحرير:

ربما يتبادر إلى ذهن كثير من ركاب الخطوط الجوية تساؤلات حول كيف يتم التخلص من مخلفات الحمام في الطائرات.

الآن، كشف طيار عن إجابة اللغز الذي يحير ركاب الخطوط الجوية منذ عقود، ماذا يحدث لمخلفات الحمام على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء؟

وأكد الطيار في مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” تمت مشاهدته 4.4 مليون مرة، أنه لايتم التخلص من المخلفات أثناء وجود الطائرات على ارتفاع بعيد في الجو.

اقرأ أيضًا:

«النيابة العامة» تحذر: الدخول لمدرج الطائرات بدون ترخيص يستوجب هذه العقوبة

هكذا يتم التخلص من النفايات

وأوضح أنه يتم التخلص منها عبر تمريرها من خلال أنابيب الصرف إلى الجزء الخلفي من الطائرة، حيث يقوم الطاقم الأرضي بالتخلص منها فور هبوطها.

وكشف الطيار أنه في رحلة طيران طويلة لطائرة من طائرة 747، يمكن استخدام الحمام لأكثر من ألف مرة، مما ينتج عنه أكثر من 320 جالونًا من النفايات.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإنه عند الضغط على زر التدفق يفتح صمامًا في قاع الوعاء، ويعرض المخلفات إلى فراغ هوائي.

وأضافت أن ذلك يؤدي إلى امتصاصها أسفل خط الصرف الصحي للطائرة إلى خزان سعة 200 جالون.

وتحتوي الحمامات في الطائرات على نوع من طلاء التفلون غير اللاصق للمساعدة في سحب النفايات إلى صهاريج التخزين.

اقرأ أيضًا:

لكل منها معنى مختلف.. ماذا تعني الأصوات التي تسمعها على متن الطائرات؟

تسرب النفايات من الطائرات

لكن حدثت حالات تسربت فيها النفايات من الطائرات أثناء تحليقها في الجو.

في يناير 2018، أُجبر المسؤولون الهنود على الاعتراف بأن كرة جليدية سقطت على قرية في ولاية هاريانا الشمالية كانت عبارة عن نفايات بشرية مجمدة تسربت من طائرة نفاثة في السماء.

وسقطت القطعة التي يتراوح وزنها ما بين 10 و 12 كجم على قرية فاضيلبور بادلي، مما أصاب السكان بالذهول.

وقال فيفيك كاليا، المسؤول الكبير بمنطقة جورجاون، إن القرويين اعتقدوا أنه كائن قادم من “خارج الأرض”.

وأضاف كاليا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه “تم إرسال عينة من القذيفة للتحليل الكيميائي، لكننا نشك بقوة في أنها براز شركة طيران مجمدة”.

وتابع: “كانت كرة جليدية ثقيلة للغاية سقطت من السماء في وقت مبكر من صباح يوم السبت. كان هناك (ضجة) كبيرة وكان سكان القرية يركضون خارج منازلهم لمعرفة ما حدث”.

ويعتقد بعض القرويين أن هذا الجسم الذي هبط على منازلهم هو في الواقع كائن خارج الأرض.

فيما يعتقد آخرون أنه بعض الصخور السماوية وحملوا عينات إلى المنزل.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أن السكان حصلوا على بضع قطع في ملابسهم، وقاموا بتخزينها في ثلاجات في المنزل.

وقالت الهند سابقًا إنها ستبدأ في تغريم شركات الطيران التي تفرغ خزانات حمامات طائرتها في الجو في عام 2016، بعد تقارير سابقة عن إلقاء نفايات بشرية على المنازل.

وفرضت المحكمة الخضراء الوطنية، وهي محكمة بيئية، غرامة بقيمة (600 جنيه إسترليني) على أي شركة طيران تفشل في تخزين النفايات على متن الطائرة حتى يمكن التخلص منها بشكل صحيح.