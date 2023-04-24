الخارجية المصرية تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري في السودان

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن كلام الجيش السوداني حول مقتل المسؤول العسكري، غير دقيق.

ومن جهته، قال سفير مصر في الخرطوم، إن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع.

وأوضح أن البعثة الفنية في السودان تواصل مهامها وسط ظروف في غاية التعقيد واشتباكات مستمرة بين طرفي النزاع.

مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم

وكان الجيش السوداني أعلن قبل قليل، مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته على الطريق العام.

وأوضح أنه يعزي الشعب المصري، وأنه يدين استهداف قوات الدعم للبعثات الدبلوماسية والمدنيين.

الدعم استهدف سيارة الملحق العسكري المصري

وأكد أن قوات الدعم استهدفت سيارة مساعد الملحق العسكري المصري بأحد شوارع الخرطوم.

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وكشف المتحدث باسم العملية السياسية، أن الجهود تتواصل لتمديد الهدنة في السودان، مؤكدًا أن الجيش والدعم السريع لا يرغبان باستمرار الحرب.

هناك مخاطر من تطور النزاع في السودان

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك مخاطر من اتساع نطاق النزاع في السودان.

وأوضح أن واشنطن أجرت محادثات عدة بشأن التهدئة في السودان، مؤكدًا أنه ليس لدى بلاده خطة لاستخدام قواتها المنتشرة قرب السودان.

وأكد أن الرئيس جو بايدن طلب نشر قدرات عسكرية مع بدء القتال في السودان، وتم اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية السفارة في الخرطوم،.

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وأضاف أن طرفا النزاع بالسودان مسؤولان عن حماية المدنيين بالبلاد، وأن التركيز حاليًا ينصب على عمليات الإجلاء من السودان.

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يأتي هذا في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان، داعيًا الطرفين في السودان إلى إنهاء فوري لأعمال العنف والسماح بإجلاء المدنيين.

مقتل 300 وإصابة 1579 آخرين

وكشفت فيه نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 300، وتسجيل 1579 حالة إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات.