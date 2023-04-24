بالفيديو.. “الخارجية” تتحمل تكاليف إقامة الرعايا الأجانب في فنادق فاخرة

تواصل – فريق التحرير:

نسقت وزارة الخارجية مع سفارات وقنصليات الدول التي لديها رعايا داخل السودان لنقلهم إلى جدة.

وأوضح مراسل ‎الإخبارية، عبدالله الغامدي، أن الوزارة تحملت كافة تكاليف إقامتهم في فنادق فاخرة لحين مغادرتهم لبلدانهم.

إجلاء الرعايا

في سياق متصل، أكد سفير المملكة في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، موضحًا أن دولاً عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.

وأضاف في مقابلة مع فضائيتي “العربية” و”الحدث”، أنه من المقرر أن تغادر في وقت لاحق اليوم الاثنين من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.

جهود التهدئة في السودان

وشدد على أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، لافتًا إلى أن الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع.

وتابع سفير المملكة: “نتواصل مع طرفي الصراع بالسودان لوقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أن القيادة السعودية قدمت كل التسهيلات لعمليات الإجلاء من السودان.

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