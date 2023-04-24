الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
القنصل الأمريكي في جدة: نقدم شكرنا الجزيل للمملكة على نقلها رعايانا من السودان
اللغز المحير.. أين تذهب مخلفات “حمامات” الطائرات؟
بالفيديو.. “الخارجية” تتحمل تكاليف إقامة الرعايا الأجانب في فنادق فاخرة
الخارجية المصرية تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري في السودان
للطلاب وأولياء الأمور.. مواعيد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث
شاهد.. كيف اجتاحت بردية كثيفة محافظة النماص في منطقة عسير؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. كيف اجتاحت بردية كثيفة محافظة النماص في منطقة عسير؟

شاهد.. كيف اجتاحت بردية كثيفة محافظة النماص في منطقة عسير؟

شاهد.. كيف اجتاحت بردية كثيفة محافظة النماص في منطقة عسير؟
١٠:٠١:٠٠ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للأجواء الباردة وهطول الأمطار الغزيرة اجتاحت بردية كثيفة على الفرعة شرق محافظة النماص بمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة النماص في عسير لبردية كثيفة مع أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار غزيرة ورياح وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة

 وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

وحذر الدفاع المدني من عدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

وشدد على اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل..من ;الدفاع المدني عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية النماص بردية كثيفة حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس عسير

مواد ذات صلة

المزيد
خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: الله حرّم كل ما فيه فساد للعباد في المعاش والمعاد

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: الله حرّم كل ما فيه فساد للعباد في المعاش والمعاد

٠٤:٢١ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
“الخثلان” يوضح حكم السفر لصلاة الجنازة على أحد الأقارب تُوفي في بلد آخر

“الخثلان” يوضح حكم السفر لصلاة الجنازة على أحد الأقارب تُوفي في بلد آخر

٠٨:٣١ ص، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
منصة «مدرستي».. كل ما تريد معرفته عن خدمة المقررات الإلكترونية

منصة «مدرستي».. كل ما تريد معرفته عن خدمة المقررات الإلكترونية

١٢:٤٦ م، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
دراسة: المملكة تعرضت لـ60 مليون هجوم إلكتروني العام الماضي

دراسة: المملكة تعرضت لـ60 مليون هجوم إلكتروني العام الماضي

٠٦:٠٣ م، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *