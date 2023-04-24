شاهد.. كيف اجتاحت بردية كثيفة محافظة النماص في منطقة عسير؟

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للأجواء الباردة وهطول الأمطار الغزيرة اجتاحت بردية كثيفة على الفرعة شرق محافظة النماص بمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة النماص في عسير لبردية كثيفة مع أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار غزيرة ورياح وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

وحذر الدفاع المدني من عدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

وشدد على اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

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