طلاب مدرسة أسترالية يتناولون مخبوزات بالمخدرات!

تواصل – وكالات:

مثلت جدّة أسترالية أمام المحكمة بعدما سمحت لحفيدتها باستخدام زبدة القنب كانت قد أعدتها، لصنع بعض المخبوزات ومشاركتها مع أصدقائها في المدرسة.

واستدعيت أنيت بيكرتن (73 عامًا) لحضور جلسة استماع قبل النطق بالحكم في محكمة في أديلايد الأسبوع الماضي.

وذلك بعدما أقرّت بتهمة إمداد قاصر أو إعطائه دواء خاضعًا للرقابة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وكانت الجدّة قد أعدت الزبدة الممزوجة بالمخدرات لمساعدتها في التعامل مع اضطرابات النوم، وفق تقرير في “أديلايد أدفرتايزر”.

اقرأ أيضًأ:

تُعتبر أفعالاً جرمية.. توضيح مهم من “النيابة العامة” بشأن المخدرات

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، أيقظت المراهقة التي لم تُحدَّد هويتها، الجدّة لتطلب منها استخدام زبدة القنب لصنع بعض المخبوزات، بحسب ما نُقل عن محامي بام في المحكمة.

وأضاف “مشوّشة… قالت الجّدة عقب إيقاظها: استخدميها لكن نظّفي بعد ذلك”.

وتابع أن بيكرتن “نادمة جدًا”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”

اقرأ أيضًا:

تُعالج بسرية تامة.. 3 أرقام للإبلاغ عن المخدرات

رد فعل القاضي

من جهته، قال القاضي جاستن ويكينز إنه كان “مثيرًا للقلق إلى حد ما” أنّ المتهمة المسنة علمت أن المراهقة ستشارك المخبوزات مع أصدقاء.

ونقل عنه قوله “كما يظهر، وصلت (زبدة القنب) إلى المدرسة، وهو أمر مؤسف لكن ذلك لم يكن في ذهن موكلتك في ذلك الوقت”.

ومن المقرر أن تعود الجدة إلى المحكمة عند صدور الحكم في 4 من مايو.