مستشار الأمن القومي الأمريكي: هناك مخاطر من تطور النزاع في السودان

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك مخاطر من اتساع نطاق النزاع في السودان وربما يمتد إلى المنطقة.

وأوضح أن واشنطن أجرت محادثات عدة بشأن التهدئة في السودان، مؤكدًا أنه ليس لدى بلاده خطة لاستخدام قواتها المنتشرة قرب السودان.

وأكد أن الرئيس جو بايدن طلب نشر قدرات عسكرية مع بدء القتال في السودان، وتم اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية السفارة في الخرطوم.

وأضاف أن طرفا النزاع بالسودان مسؤولان عن حماية المدنيين بالبلاد، وأن التركيز حاليًا ينصب على عمليات الإجلاء من السودان.

مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم

فيما أعلن الجيش السوداني اليوم، عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته على الطريق العام.

وأوضح أنه يعزي الشعب المصري، وأنه يدين استهداف قوات الدعم للبعثات الدبلوماسية والمدنيين.

الدعم استهدف سيارة الملحق العسكري المصري

وأكد أن قوات الدعم استهدفت سيارة مساعد الملحق العسكري المصري بأحد شوارع الخرطوم.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان، داعيًا الطرفين في السودان إلى إنهاء فوري لأعمال العنف والسماح بإجلاء المدنيين.

مقتل 273 وإصابة 1579 آخرين

وكشفت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 273، وتسجيل 1579 حالة إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات.

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