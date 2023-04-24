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عاجل.. مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته

عاجل.. مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته

عاجل.. مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته
٠٩:١٠:٠٢ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته على الطريق العام.

وأوضح أنه يعزي الشعب المصري، وأنه يدين استهداف قوات الدعم للبعثات الدبلوماسية والمدنيين.

الدعم استهدف سيارة مساعد الملحق العسكري المصري

وأكد أن قوات الدعم استهدفت سيارة مساعد الملحق العسكري المصري بأحد شوارع الخرطوم.

في الوقت نفسه، أكد سفير المملكة في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، موضحًا أن دولاً عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.

وأضاف في مقابلة مع فضائيتي “العربية” و”الحدث”، أنه من المقرر أن تغادر في وقت لاحق اليوم الاثنين من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.

جهود التهدئة في السودان

وشدد على أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، لافتًا إلى أن الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان، داعيًا الطرفين في السودان إلى إنهاء فوري لأعمال العنف والسماح بإجلاء المدنيين.

مقتل 273 وإصابة 1579 آخرين

وكشفت فيه نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 273، وتسجيل 1579 حالة إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات.

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