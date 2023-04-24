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غدًا.. عودة البنوك وسوق الأسهم للعمل بعد إجازة أسبوع

غدًا.. عودة البنوك وسوق الأسهم للعمل بعد إجازة أسبوع

غدًا.. عودة البنوك وسوق الأسهم للعمل بعد إجازة أسبوع
٠٩:٣٧:٠٠ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعود البنوك وسوق الأسهم للعمل، غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وحصل الموظفون في سوق الأسهم والبنوك على إجازة مطولة لمدة أسبوع كامل، رغم أن الموظفين في القطاعين الخاص وغير الربحي حصلوا على إجازة لمدة 4 أيام فقط.

إجازة العيد

وخلال إجازة العيد، تم تخصيص بعض الأفرع في البنوك والتي عملت خلال إجازة العيد لتلبية احتياجات المستفيدين، خاصة الأفرع الموجودة بجانبي المسجدين الحرام والنبوي.

آخر جلسات سوق الأسهم

وفي آخر جلساته قبل إجازة عيد الفطر، أغلق مؤشر السوق، على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 11164 نقطة (+ 131 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

كما ارتفع سهم أرامكو، بنسبة 5% عند 34.65 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم وأغلق سهم سابك، عند 92 ريالا (+ 1%).

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