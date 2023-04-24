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للطلاب وأولياء الأمور.. مواعيد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث
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للطلاب وأولياء الأمور.. مواعيد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

للطلاب وأولياء الأمور.. مواعيد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

للطلاب وأولياء الأمور.. مواعيد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث
١٠:٠٥:١١ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

يأتي ذلك مع انتظام الدراسة في جميع مدارس المملكة بعد غد الأربعاء، لاستكمال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، إثر انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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مدة الفصل الدراسي الثالث 

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

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موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.

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