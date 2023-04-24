بـ4 مناطق.. الأمن البيئي يضبط 33 مخالفًا للنظام ارتكبوا هذا الأمر

تواصل – واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت 33 مخالفًا لنظام البيئة، 32 مواطنًا ومقيم من الجنسية السودانية.

ارتكبوا مخالفات في مكة والمدينة والرياض وعسير

وأوضحت أن المخالفين تم ضبطهم لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 47 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبد الرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم

وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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