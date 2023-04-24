تعليم الرياض: استئناف الفصل الدراسي الثالث الأربعاء بهذه الضوابط

تواصل – واس:

يستأنف أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية صباح بعد غد الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1444هـ.

يأتي ذلك مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام إبراهيم الثميري، بأن الطلاب والطالبات يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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العمل بالدوام الصيفي

وأشار إلى أنه سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا.

ولفت إلى أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة 6:30 صباحًا من الأربعاء المقبل 6 شوال الجاري الموافق 26 من إبريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 من ذي الحجة الموافق 22 من يونيو.

وأعرب عن أمنيته لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والتميز لمواصلة رحلتهم التعليمية.

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تواريخ تهمك في الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل.

ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.