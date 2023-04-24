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سفير المملكة بالخرطوم: دول عربية وأجنبية نسّقت معنا لإجلاء رعاياها من السودان

سفير المملكة بالخرطوم: دول عربية وأجنبية نسّقت معنا لإجلاء رعاياها من السودان

سفير المملكة بالخرطوم: دول عربية وأجنبية نسّقت معنا لإجلاء رعاياها من السودان
٠٨:٢٧:٤٩ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أكد سفير المملكة في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، موضحًا أن دولاً عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.

وأضاف في مقابلة مع فصائيتي “العربية” و”الحدث”، أنه من المقرر أن تغادر في وقت لاحق اليوم الاثنين من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.

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جهود التهدئة في السودان

وشدد على أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، لافتًا إلى أن الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع.

وتابع سفير المملكة: “نتواصل مع طرفي الصراع بالسودان لوقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أن القيادة السعودية قدمت كل التسهيلات لعمليات الإجلاء من السودان.

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عمليات الإجلاء من السودان

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس الأول السبت، أن المملكة بدأت “ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة”.

واعتمدت المملكة الانتقال برًا إلى بورتسودان في أول عملية إجلاء معلنة للمدنيين السبت، قبل نقلهم عبر البحر الأحمر إلى جدة.

يأتي ذلك بعد عمليات إجلاء قامت بها دول أخرى مثل المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أخرجت مواطنيها أو دبلوماسييها من السودان، حيث دخل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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