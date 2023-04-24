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تُعتبر أفعالاً جرمية.. توضيح مهم من “النيابة العامة” بشأن المخدرات

تُعتبر أفعالاً جرمية.. توضيح مهم من “النيابة العامة” بشأن المخدرات

تُعتبر أفعالاً جرمية.. توضيح مهم من “النيابة العامة” بشأن المخدرات
٠٨:٣٥:٥٤ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت النيابة العامة إن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

أفعال إجرامية

وأوضحت النيابة في “إنفوجراف” أن الأفعال الآتية تعتبر أفعالاً إجرامية وهي:

1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

2- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.

السجن وغرامة مليونية

في وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أن هناك 5 عقوبات لهذه الجرائم، نص عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي:

1- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.

2- غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

3- مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منها.

4- إغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.

5- نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية.

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