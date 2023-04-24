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عاجل.. اشتعال النار بطائرة تابعة لـ “فلاي دبي” خلال إقلاعها من نيبال

عاجل.. اشتعال النار بطائرة تابعة لـ “فلاي دبي” خلال إقلاعها من نيبال

عاجل.. اشتعال النار بطائرة تابعة لـ “فلاي دبي” خلال إقلاعها من نيبال
٠٨:٢٦:٢٣ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الطيران المدني بنيبال، عن اشتعال النار، مساء اليوم الاثنين، بطائرة تابعة لفلاي دبي خلال إقلاعها وتحاول الآن الهبوط.

وأفادت وكالة رويترز، أن النيران اشتغلت في طائرة تابعة لـ”فلاي دبي” خلال إقلاعها من عاصمة نيبال.

الطائرة تكمل رحلتها إلى دبي بشكل طبيعي

فيما أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال أن الطائرة تكمل رحلتها إلى دبي بشكل طبيعي.

وحسب “العربية”، فإن طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” الإماراتية اندلعت النيران بها خلال إقلاعها من مطار كاتاماندو من عاصمة نيبال وتحاول الآن الهبوط.

وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، زعموا أنه للطائرة التابعة لشركة “فلاي دبي” أثناء اشتعال النار بها.

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