سفير كوريا الجنوبية: المملكة بلد الإنسانية ونثمن جهود نقل رعايانا من السودان

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قال سفير كوريا الجنوبية: إن المملكة بلد يدعم الإنسانية مثمنًا جهود الرياض في نقل راعيا بلاده من السودان إلى جدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بسبب هذه المجهودات ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى المملكة.

فيديو | سفير كوريا الجنوبية: المملكة بلد يدعم الإنسانية.. ولا أستطيع التعبير عن مشاعري بسبب هذه المجهودات ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى المملكة #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/bly8YiUQk9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

وصول طائرة الإجلاء تحمل على متنها السفير الكوري

وقبل قليل، وصلت عصر اليوم، طائرة الإجلاء التي تحمل على متنها السفير الكوري لدى السودان إلى المملكة.

العالم يشكر المملكة على إجلاء الرعايا

يأتي هذا وسط حالة من الشكر والعرفان من دول العالم للمملكة على المساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

وإشادة بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.

فيديو | المملكة تستقبل الرعايا الكوريين من السودان #الإخبارية pic.twitter.com/WDOnuaWfjh — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 24, 2023

الجيش السوداني: نجاح إجلاء بعثات دبلوماسية

وأكد الجيش السوداني نجاح إجلاء بعثات دبلوماسية عدة ورعايا بعض الدول، مبينًا أن بعثات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أجليت من قاعدة قرب الخرطوم.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان.

داعيًا الطرفين في السودان إلى إنهاء فوري لأعمال العنف والسماح بإجلاء المدنيين.

فيديو #عاجل | وصول طائرة الإجلاء التي تحمل على متنها السفير الكوري لدى السودان إلى المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/NhcVnOOqKb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

مقتل 273 وإصابة 1579 آخرين

وكشفت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 273، وتسجيل 1579 حالة إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات.

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