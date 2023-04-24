من اليوم وحتى الخميس.. تنبيه من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على الرياض

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة برياح نشطة، تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل.

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

وأوضح أن الحالة تشمل “العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء”.

كما تشمل الحالة المطرية “ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل”.

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

كما نبّه المركز من استمرار هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات “الحناكية والعيص وبدر والعلا”.

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وتشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، وتساقطاً للبرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

الدفاع المدني: ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. مطالبًا بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها.

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ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

وشدد على اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

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