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تفاصيل اتفاقيتين بين المملكة وقيرغيزستان لتنفيذ مشروعات تنموية
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تفاصيل اتفاقيتين بين المملكة وقيرغيزستان لتنفيذ مشروعات تنموية

تفاصيل اتفاقيتين بين المملكة وقيرغيزستان لتنفيذ مشروعات تنموية

تفاصيل اتفاقيتين بين المملكة وقيرغيزستان لتنفيذ مشروعات تنموية
٠٦:١٤:٤٢ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقّع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيتين تنمويتين في قطاعي الإسكان والنقل مع وزارة المالية في قيرغيزستان، وذلك بتمويل من الصندوق من خلال قروض تنموية ميسّرة بقيمة 130 مليون دولار.

حضر التوقيع نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية سعد الضويان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

الاتفاقية الأولى 

وتضمنت الاتفاقية الأولى؛ تمويل مشروع البرنامج السكني لتشييد منازل للسكان عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة 100 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بمساحة تبلغ حوالي (255 ألف م2)..

مما سيسهم في تعزيز سبل العيش والمعيشة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية للأسر ذات الدخل المحدود في قيرغيزستان.

الاتفاقية الثانية

كما تضمنت الاتفاقية الثانية؛ الإسهام في تمويل مشروع طريق تراز – تالاس (المرحلة الرابعة) بقرض تنموي ميسّر بقيمة 30 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية إلى ما يلي:

1- إعادة إنشاء (93 كلم) من الطريق، إذ سيسهم المشروع في تخفيف معدل الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.

2-تحسين مستوى سلامة الطريق ورفع جودته

3- تسهيل عملية التبادلات التجارية المحلية والدولية.

ويأتي هذا المشروع بتمويل إجمالي مشترك مع عدد من صناديق مجموعة التنسيق العربية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أنَّ هاتين الاتفاقيتين التنمويتين “تُعدان امتداداً للعلاقة الإنمائية التي تربط الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية قيرغيزستان الممتدة على مدى أكثر من 12 عامًا.

وأوضح أن حكومة المملكة تولي اهتماماً بالغاً بدعم قطاعات التنمية في قيرغيزستان من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأشار إلى أن الاتفاقيتين الموقّعتين ستسهمان في تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الجمهورية، راجيًا أن يكون المشروعان رافدين من روافد التنمية في قيرغيزستان.

ولفت إلى أن مشروع طريق تراز – تالاس، يعكس أهمية الشراكة والتعاون بين الصناديق التنموية، لتمويل مشروعات حيوية تسهم في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية، من أجل دعم تلك البلدان نحو النمو المستدام.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الصندوق السعودي المملكة قرغيزستان

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