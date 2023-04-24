عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
تواصل – واس:
أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.
وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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