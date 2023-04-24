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عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
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عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
٠٥:٤٢:٢٨ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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