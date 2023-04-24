صور جوية.. شاهد ماذا فعل سيل وادي العميق شمال مهد الذهب بالمدينة؟

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس المتقلب، جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة حتى اجتاحت الطرق بوادي العميق شمال مهد الذهب بالمدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول، وادي العميق شمال مهد الذهب بالمدينة ما أثر على الطرق الرئيسة.

🔴 تصوير جوي لسيول

وادي العميق بمركز العمق

شمال #مهد_الذهب

الاثنين ٤ شوال ١٤٤٤هـ

24 إبريل 2023م#عيد_الفطر_المبارك

عدسة | بن زويد

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. pic.twitter.com/dHZQemsGV4 — طقس (@tqqs) April 24, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

وحذر الدفاع المدني من السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، وشدد على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

وشدد على اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

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