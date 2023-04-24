بالفيديو.. طفل ياباني: أنا مسلم لا آكل لحم الخنزير

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطفل ياباني مسلم يقول إنه لا يأكل لحم الخنزير الذي تحرمه الشريعة الإسلامية.

وقال الطفل الذي يدعى نوح في المقطع الذي أثار تفاعلاً واسعًا: “أنا لا آكل إلا الحلال.. أنا لا آكل لحم الخنزير لأنه حرام”.

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تفاصيل المقطع

وكشفت تفاصيل المقطع، أن الطفل ينتمي لعائلة أردنية الأصل تعيش في اليابان وتعمل على تربية أبنائها على الأخلاق الإسلامية السامية والعادات العربية الحميدة في مجتمع مغاير لهم تمامًا.

ووفق التفاصيل ذاتها، فإن الأسرة تمتلك قناة على موقع “يوتيوب” تنشر فيها يومياتها المليئة بالتفاؤل والراحة.

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عدد المسلمين في اليابان

ووفقًا للخبير الياباني في الشأن الإسلامي، البروفيسور هيروفومي تانادا، فإن عدد المسلمين في اليابان تراوح بين 110 آلاف و120 ألف مسلم في عام 2010.

لكن العدد تضاعف ليصل إلى حوالي 230 ألفًا في 2020، حوالي 183 ألفًا منهم غير يابانيين -معظمهم من إندونيسيا وباكستان وبنجلاديش- ويشكل المسلمون العرب حوالي 6 آلاف منهم، وحوالي 46 ألفًا مسلمون يابانيون.

ربط تانادا زيادة عدد المسلمين في البلاد بزيادة الهجرة، وقال إن المهاجرين المسلمين توافدوا على اليابان للعمل والدراسة والاستقرار، وأرجع تزايد اعتناق الإسلام من قِبل اليابانيين للزواج.