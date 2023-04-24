وزير خارجية الإمارات يُثمن دور المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان

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ثمّن وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الاثنين، دور المملكة في إجلاء رعايا الإمارات من السودان.

وزير خارجية الإمارات يُثمن دور المملكة

وفي اتصال هاتفي، ثمّن الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة، دور المملكة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وشكر المملكة على المساعدة في إجلاء مواطني الدولة من السودان، مشيدًا بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.

ليبيا تشكر جهود المملكة في إجلاء الرعايا

فيما أعلنت وزارة الخارجية الليبية، أنها تقدر دور المملكة في عملية إجلاء رعايانا من السودان إلى جدة.

لبنان يشكر المملكة على إجلاء 52 مواطنًا

وتقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بالشكر للمملكة لإجلائها 52 مواطنًا لبنانيًا على متن إحدى سفنها من السودان.

وبهذه المناسبة تقدم وزير خارجية لبنان بخالص الشكر لقيادة المملكة وسفيرها في السودان ومعاونيهم على كافة التسهيلات والمساعدة.

قطر تشكر المملكة إجلاء مواطنين من السودان

كما تقدم وزير الخارجية القطري، بالشكر لنظيره السعودي على إجلاء مواطنين قطريين من السودان.

الرئيس الأمريكي يشكر المملكة على جهود الإجلاء

في الوقت نفسه، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة المملكة لجهودها الحاسمة في نجاح عملية إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين.

الجيش السوداني: نجاح إجلاء بعثات دبلوماسية

وأكد الجيش السوداني نجاح إجلاء بعثات دبلوماسية عدة ورعايا بعض الدول، مبينًا أن بعثات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أجليت من قاعدة قرب الخرطوم.

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال

يأتي هذا في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان، داعيًا الطرفين في السودان إلى إنهاء فوري لأعمال العنف والسماح بإجلاء المدنيين.

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