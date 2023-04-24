الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول شروط السماح بدخول طائرات التحكم عن بعد
اليورو بـ 4.13 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
عيدية أردني لزوجته تثير جدلاً واسعًا.. ماذا قدم لها ولم يكن في الحسبان؟
عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي
نصيحة شاب من غرفة الرعاية: “لا تكتم مشاعرك وإلا مكانك مكاني” (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول شروط السماح بدخول طائرات التحكم عن بعد

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول شروط السماح بدخول طائرات التحكم عن بعد

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول شروط السماح بدخول طائرات التحكم عن بعد
٠٦:٠١:٣٩ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “هل يسمح بدخول الطائرة بدون طيار صغيرة الحجم أقل من 250 جرامًا؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، العفو، طائرات التحكم عن بعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا.

أما خلاف ذلك فيتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها حيث تتطلب فسح من @ksagaca للاختصاص.

في وقت سابق، تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الضريبة المضافة حال شراء سيارة من السوق المحلي.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يُعفى ذوو الاحتياجات الخاصة من الضريبة المضافة في شراء سيارة من السوق المحلي لتنقلاته، علمًا بأن السائق يقوم بقيادة السيارة؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، لا يوجد إعفاء من ضريبة القيمة المضافة..

كما تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة”.

لجنة استشارية

في وقت سابق، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للهيئة تتولى تقديم الاستشارات في مجاليْ الزكاة والضريبة، والأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والخدمات اللوجستية.

وتضم اللجنة في عضويتها من الأعضاء غير المتفرغين من القطاع الخاص، وتستمر عضويتهم ثلاث سنوات، وهم:

سمو الأمير وليد بن ناصر، ومحمد بن عبدالله أبو نيان، وعبدالعزيز بن محمد العنيزان.

كما تضم المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس أحمد بن علي السبيعي، وفهد بن محمد الطعيمي، والمهندس حمد بن عبدلله البكر.

هدف اللجنة

وتهدف الهيئة من تأسيسها للجنة الاستشارية إلى تعزيز التواصل مع مكلفيها وعملائها بمختلف فئاتهم، وذلك من خلال التعرف على فرص التطوير والتحسين.

وتختص اللجنة بمناقشة الموضوعات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة باختصاصات الهيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا..

وبحث كل ما من شأنه أن يُسهم في استدامة التحسين، واستشراف التوجهات المستقبلية في مجالات أعمال الهيئة، من خلال تبني أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال.

اقرأ أيضًا:

“الزكاة والضريبة” تكشف حقيقة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة القيمة المضافة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الزكاة والضريبة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة وإصابة 6 طلاب في حادث بتقاطع «ربوة مكة»

وفاة وإصابة 6 طلاب في حادث بتقاطع «ربوة مكة»

٠٤:١٠ م، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
وفاة أب وأم و4 من أبنائهما في حادث سير بالأفلاج

وفاة أب وأم و4 من أبنائهما في حادث سير بالأفلاج

٠٩:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٤ مارس ٢٠١٥
سفير تونس: خادم الحرمين أنقذنا من معاناة

سفير تونس: خادم الحرمين أنقذنا من معاناة

١٠:٠٠ م، الأربعاء، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١
مصادر: زعماء دول خليجية وإسلامية يلتقون «ترامب» خلال زيارته للمملكة

مصادر: زعماء دول خليجية وإسلامية يلتقون «ترامب» خلال زيارته للمملكة

٠٣:٠٨ م، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *