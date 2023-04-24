توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول شروط السماح بدخول طائرات التحكم عن بعد

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تفاعل حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “هل يسمح بدخول الطائرة بدون طيار صغيرة الحجم أقل من 250 جرامًا؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، العفو، طائرات التحكم عن بعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا.

أما خلاف ذلك فيتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها حيث تتطلب فسح من @ksagaca للاختصاص.

في وقت سابق، تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الضريبة المضافة حال شراء سيارة من السوق المحلي.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يُعفى ذوو الاحتياجات الخاصة من الضريبة المضافة في شراء سيارة من السوق المحلي لتنقلاته، علمًا بأن السائق يقوم بقيادة السيارة؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، لا يوجد إعفاء من ضريبة القيمة المضافة..

كما تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة”.

لجنة استشارية

في وقت سابق، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للهيئة تتولى تقديم الاستشارات في مجاليْ الزكاة والضريبة، والأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والخدمات اللوجستية.

وتضم اللجنة في عضويتها من الأعضاء غير المتفرغين من القطاع الخاص، وتستمر عضويتهم ثلاث سنوات، وهم:

سمو الأمير وليد بن ناصر، ومحمد بن عبدالله أبو نيان، وعبدالعزيز بن محمد العنيزان.

كما تضم المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس أحمد بن علي السبيعي، وفهد بن محمد الطعيمي، والمهندس حمد بن عبدلله البكر.

هدف اللجنة

وتهدف الهيئة من تأسيسها للجنة الاستشارية إلى تعزيز التواصل مع مكلفيها وعملائها بمختلف فئاتهم، وذلك من خلال التعرف على فرص التطوير والتحسين.

وتختص اللجنة بمناقشة الموضوعات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة باختصاصات الهيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا..

وبحث كل ما من شأنه أن يُسهم في استدامة التحسين، واستشراف التوجهات المستقبلية في مجالات أعمال الهيئة، من خلال تبني أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال.

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