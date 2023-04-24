اليورو بـ 4.13 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين 24 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.13 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.22

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.20

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا، اليوم الاثنين، ليعوض خسائره التي مُنِيَ بها خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بسبب اجتماع بنك اليابان وإصدار أحدث البيانات قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل مايو.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.09775 مقابل الدولار.

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ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى 134.2 مقابل الين الياباني، مع صعود مؤشر العملة الأمريكية 0.12 في المئة إلى 101.8 نقطة.

وفي 14 من إبريل الجاري، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة.

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أسعار الفائدة

وتوقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.

ومن المقرر أن يجتمع كل من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو.