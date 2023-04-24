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لا تفوتك.. تواريخ تهم الطلاب وأولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الثالث

لا تفوتك.. تواريخ تهم الطلاب وأولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الثالث

لا تفوتك.. تواريخ تهم الطلاب وأولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الثالث
٠٨:٠٠:٠٥ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تنتظم الدراسة في جميع مدارس المملكة، بعد غد الأربعاء، لاستكمال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

يأتي ذلك مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام بالمملكة.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة 13 أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

 

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إجازة مطولة وحيدة في الفصل الدراسي الثالث

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث الإجازة المطولة الوحيدة يومي 8 و9 من ذي القعدة، الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من يونيو، الموافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

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الدراسة في رمضان

وانتظم الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية بجميع أنحاء المملكة في مقاعد الدراسة خلال شهر رمضان الجاري.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ينتظم فيها الطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثالث.

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير التعليم قرارًا بجعل الدراسة حضورية، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، لتصبح خمس ساعات فقط.

وقرر الوزير، منح إجازة عيد الفطر في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 من رمضان 1444 هـ، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 من  إبريل.

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