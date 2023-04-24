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العظمى 39 والصغرى 13.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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العظمى 39 والصغرى 13.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

العظمى 39 والصغرى 13.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

العظمى 39 والصغرى 13.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
٠٤:٤٥:٢٥ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأثنين، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و38 في الأحساء والقنفذة.

وسجل 37 درجة في جدة والدمام وشرورة وحفر الباطن وجازان، و36 درجة في الخرج، و35 درجة في المدينة والصمان وينبع.

كما سجل 34 درجة في الرياض وبريدة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

طريف 13 درجة مئوية.

أبها والباحة 14 درجة مئوية.

الطائف 15 درجة مئوية.

وبيشة 16 والقريات والدوادمي وحائل وتبوك 18 درجة.

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أمطار غزيرة ورياح وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة

 وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة، وعسير وجازان ونجران.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع زخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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