عيدية أردني لزوجته تثير جدلاً واسعًا.. ماذا قدم لها ولم يكن في الحسبان؟

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فاجأ رجل أردني زوجته بهدية غير متوقعة صبيحة عيد الفطر المبارك وبعد شهر كامل قضته الأخيرة في المطبخ لإعداد وجبات الإفطار والسحور.

وفي الأردن، يقدم الرجل لزوجته ما يُعرف بـ “حق الملح” وهي هدية نظير ما قدمته من جهود طوال الشهر الكريم في إعداد الطعام.

عيدية الزوجة 45 ألف دولار أمريكي

القصة الغريبة في الأمر هو مقدار ما قدمه الزوج، حيث أعطى هدية لزوجته عبارة عن 30 ليرة ذهب، ما يعادل 30 ألف دينار أردني، وهو ما يقدر بـ45 ألف دولار أمريكي.

رسالة الزوج

ليس هذا فقط، بل ترك الزوج رسالة لزوجته قائلاً لها: “كنتِ معدلة طول الشهر.. حق الملح.. كل عام وأنتِ بخير”.

وكما هو الحال على صفحات السوشيال ميديا وخاصة في الدول العربية التي لا توجد فيها تلك العادة، حيث تداولت النساء المنشور بالصور وطالبن أزواجهن بالهدية نفسها أو ما يعادلها.

كما حرص الزوج على وضع هديته داخل حقيبة راقية ممتلئة بالورود الرائعة، لتبدو الهدية في أجمل شكل لها.

عادة متوارثة

وقال صاحب محل أزهار في مادبا، عبر منشور على “فيسبوك”، إن عيدية الزوج الأردني جاءت مكافأة لزوجته على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان.

كما أوضح أن مكافأة كل يوم في رمضان تمثلت في “ليرة ذهب”، وهي عبارة عن قطعة ذهبية.

في المقابل، علق ناشطون على الهدية معتبرين إياها هدية “حق الملح”، وهي عادة متوارثة في دول المغرب العربي وليس في بلاد الشام أو المشرق العربي.

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