الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح عاجل من سكني بشأن إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين
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توضيح عاجل من سكني بشأن إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين

توضيح عاجل من سكني بشأن إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين

توضيح عاجل من سكني بشأن إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين
٠٤:١٨:٠٢ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج سكني، إنه جاري إيداع الدعم الشهري (شهر إبريل) في حسابات المستفيدين.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “جاري العمل على إيداع مبالغ الدعم الشهري لأهالينا المستفيدين وسيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابك قريبًا بإذن الله تعالى”.

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إيداع الدعم السكني غدًا 

وفي إفادة سابقة، كشف الصندوق العقاري عن أنه سيتم ايداع الدعم السكني للشهر الجاري غدًا الثلاثاء.

وأضافت “خدمة المستفيدين” التابعة للبرنامج في حسابها عبر “تويتر”، ردًا على استفسار حول موعد نزول الدعم: “بما أن يوم 24 يوافق إجازة رسمية، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الثلاثاء الموافق 25 من إبريل وإلى يومين عمل كحد أقصى”.

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المئة كحد أدنى و100 في المئة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة.

-تمويل البناء الذاتي.

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

-تمويل برهن العقار.

-دعم التمويل القائم.

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خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يمكن لجميع مستفيدي برنامج الدعم سكني الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والاستعلام عن نزول الرواتب، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

-أولاً عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

-قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

-بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

-ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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