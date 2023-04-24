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تحذير عاجل..من “الدفاع المدني” عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء
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تحذير عاجل..من “الدفاع المدني” عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

تحذير عاجل..من “الدفاع المدني” عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

تحذير عاجل..من “الدفاع المدني” عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء
٠٤:٣٤:٠٢ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية وهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير من أمطار وعواصف مثيرة للأتربة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 10 مساءً، تشمل “أضم وميسان والطائف”.

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تحذير من أمطار وعواصف على المدينة المنورة

وأضافت أن التحذير من العواصف والأمطار، يشمل أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومحافظات” المهد ووادي الفرع”.

وبينت أن التحذير يشمل أجزاء من منطقة الباحة ومحافظات “الباحة والعقيق والقرى المندق وبلجرشي وبني حسن “.

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الدفاع المدني يطالب بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول.

وحذرت من عدم السباحة فيها؛كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

كما دعت المديرية إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

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وشددت على تركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، ووجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوضه.

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