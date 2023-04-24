واعتقال 18.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في أريحا

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن شابًا فلسطينيًا استشهد برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، ولازال الاحتلال يحتجز جثمانه.

فيما أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام المخيم، مضيفةً أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثالث على التوالي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا وتمنع الفلسطينيين من التنقل.

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 18 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة، لبلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في نابلس وأريحا وجنين والخليل.

وذلك وسط مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين، وتخريب لمحتوياتها، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين أربعة أسرى محررين.

إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح واختناق

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال اليوم لمخيم عقبة جبر بأريحا.

ومن بين الجرحى شاب تعرض لعملية دهس من قبل آليات الاحتلال، خلال عملية اقتحام المخيم.

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الخارجية تدين إجراءات الاحتلال على مداخل المدن

في الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال وتشديداته، وحصاره العسكري الذي يفرضه على مداخل المدن، وتقييد حركة المواطنين.

ونددت بإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عديد الحواجز العسكرية على مداخل المدن الفلسطينية، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، كما يحصل على مداخل مدينتي أريحا ونابلس.

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وأكدت أن سلطات الاحتلال تحول أعياد الفلسطينيين ومناسباتهم إلى مآس، مشددة على أنها تتابع هذه الانتهاكات على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية.