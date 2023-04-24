في خطوات بسيطة.. الطريقة الصحيحة لحفظ “كعك العيد”

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كشفت الشيف، دينا منصور، عن الطريقة الصحيحة لحفظ كعك العيد خاصة مع وجود كميات فائضة كبيرة بعد انتهاء العيد.

وقالت – خلال استضافتها ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المعروض عبر شاشة “دي إم سي”، إن هذه الخطوات كما يلي:

– إذا كانت الكمية قليلة، ضعي كعك العيد داخل الثلاجة، ولن تتأثر بالروائح المحيطة.

– إذا كانت الكمية كبيرة يوضع داخل الفريزر.

– حفظ كميات الكعك في علبة صاج محكمة الغلق.

وأضافت: عندما يتم حفظ الكعك تتجمد السمنة بداخله فيصبح ناعمًا وفي نفس الوقت فيه قرشة خفيفية.

الصلاحية

عن صلاحية كعك العيد، أضافت أن الصلاحية يمكن أن تستمر إلى 3 أشهر، خاصة بعد حفظه داخل علبة صاج محكمة الغلق، وتكون المدة أطول عند وضعه في الفريزر.

ونصحت بترك الكعك لمدة نصف ساعة على الأقل عند إخراجه من الثلاجة لتناوله حتى يأخذ درجة حرارة الغرفة، ومن ثم يتم تقديمه للأكل بصورة طبيعية، وحينها يبدو وكأنه ما يزال طازجًا.

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