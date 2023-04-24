“الخثلان” يوضح حكم جمع نية صيام الست من شوال مع الاثنين والخميس

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس.

كيفية صيام الست أيام من شوال

وأضاف خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن كيفية صيام الست من شوال الأمر في ذلك واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع أيام البيض.

وبين أن صائم الست من شوال ينال أجر صيامها مع صيام الاثنين والخميس

والأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر، لأن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء.

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وأشار الخثلان، إلى أن هناك خمس صيغ للاستغفار ينبغي للمسلم أن يحرص عليها كل يوم وأن ينوع بينها:

١ – أستغفر الله.

٢ – أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه.

٣ – رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

٤ – رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”.

٥ – سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

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