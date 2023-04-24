الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الخثلان” يوضح حكم جمع نية صيام الست من شوال مع الاثنين والخميس
احذر مخاطرها.. إليك قائمة بالأطعمة غير الصحية التي تتناولها يوميًا
“الحج والعمرة” توضح حقيقة استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد نهاية رمضان
بعد العودة من إجازة العيد.. 4 طرق لتحفيز الأبناء على المذاكرة
المزايا والشروط.. الخطوط الجوية تُعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
شكر دولي للمملكة على جهودها في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الخثلان” يوضح حكم جمع نية صيام الست من شوال مع الاثنين والخميس

“الخثلان” يوضح حكم جمع نية صيام الست من شوال مع الاثنين والخميس

“الخثلان” يوضح حكم جمع نية صيام الست من شوال مع الاثنين والخميس
٠٣:٥٩:٠٠ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس.

كيفية صيام الست أيام من شوال

وأضاف خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن كيفية صيام الست من شوال الأمر في ذلك واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع أيام البيض.

وبين أن صائم الست من شوال ينال أجر صيامها مع صيام الاثنين والخميس

والأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر، لأن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء.

اقرأ أيضًا:

هل يُقضى الصوم عن الميت؟ “الخثلان” يُجيب

وأشار الخثلان، إلى أن هناك خمس صيغ للاستغفار ينبغي للمسلم أن يحرص عليها كل يوم وأن ينوع بينها:

١ – أستغفر الله.

٢ – أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه.

٣ – رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

٤ – رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”.

٥ – سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اقرأ أيضًا:

“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟

الكلمات الدلالية:
أيام البيض الخثلان الصوم شوال صيام ست من شوال صيغ الاستغفار

مواد ذات صلة

المزيد
«النمر» يُحذِّر مرضى القلب والضغط من ركوب الـ«رولر كوستر»

«النمر» يُحذِّر مرضى القلب والضغط من ركوب الـ«رولر كوستر»

٠١:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
«صحة المدينة» تكشف ملابسات وفاة فتاة منومة بأحد المستشفيات

«صحة المدينة» تكشف ملابسات وفاة فتاة منومة بأحد المستشفيات

٠٨:٥٦ م، الأحد، ١٦ أبريل ٢٠١٧
«النيابة العامة»: السجن 18 شهراً عقوبة حيازة سلاح ناري بـ«دون ترخيص»

«النيابة العامة»: السجن 18 شهراً عقوبة حيازة سلاح ناري بـ«دون ترخيص»

٠٨:١٨ م، الخميس، ٠٦ يوليو ٢٠١٧
الديوان الأميري في الكويت: ولي العهد بصحة جيدة.. اطمئنوا

الديوان الأميري في الكويت: ولي العهد بصحة جيدة.. اطمئنوا

٠١:٢٣ م، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *