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“الحج والعمرة” توضح حقيقة استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد نهاية رمضان
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“الحج والعمرة” توضح حقيقة استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد نهاية رمضان

“الحج والعمرة” توضح حقيقة استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد نهاية رمضان

“الحج والعمرة” توضح حقيقة استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد نهاية رمضان
٠٣:٢٣:٤٦ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حسمت وزارة الحج والعمرة الجدل بشأن إمكانة أداء العمرة دون الحصول على تصريح لأداء المناسك، وذلك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، إن شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة “مُستمر” بعد شهر رمضان.

وأضافت أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس “كورونا”.

وتابعت الوزارة: “كما يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته”.

تراخيص الشركات

في وقت سابق، أوقفت وزارة الحج والعمرة التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وأصدرت ضوابط جديدة للحصول على التراخيص.

وتضمنت الضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة 17 شرطًا، من أبرزها:

-ضمان بنكي بمبلغ مليوني ريال، وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر للستة الأشهر الأخيرة، أي بما يعادل 24 مليون ريال.

-عدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية.

-عدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة، والطلب منها إعادة التقديم من جديد، أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا.

-منح امتياز التقديم لشركات النقل وتشغيل وإدارة الفنادق ومكاتب السفر والسياحة، على أن لا تقل خبرة المتقدمين في مجالهم الحالي عن 5 سنوات.

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