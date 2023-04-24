الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
المزايا والشروط.. الخطوط الجوية تُعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
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المزايا والشروط.. الخطوط الجوية تُعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

المزايا والشروط.. الخطوط الجوية تُعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

المزايا والشروط.. الخطوط الجوية تُعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
٠٣:٠٣:٢٨ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية عبر موقعها الإلكتروني فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي

– طاقم الخدمة الجوية.

المسؤوليات

– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.

من الشروط

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- إجادة اللغة الإنجليزية “تحدثاً وكتابة”.

3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.

4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.

5- اختبار مركز “قياس” كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” بدرجة لا تقل عن 72.

المميزات

– تذاكر مخفضة.

– تأمين طبي.

– عروض وتخفيضات الموظفين.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الخطوط الجوية باب التوظيف حملة الثانوية طاقم الخدمة الجوية فرص عمل وظائف شاغرة

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