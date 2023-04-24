المزايا والشروط.. الخطوط الجوية تُعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية عبر موقعها الإلكتروني فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي

– طاقم الخدمة الجوية.

المسؤوليات

– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.

من الشروط

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- إجادة اللغة الإنجليزية “تحدثاً وكتابة”.

3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.

4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.

5- اختبار مركز “قياس” كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” بدرجة لا تقل عن 72.

المميزات

– تذاكر مخفضة.

– تأمين طبي.

– عروض وتخفيضات الموظفين.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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