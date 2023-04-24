بعد العودة من إجازة العيد.. 4 طرق لتحفيز الأبناء على المذاكرة

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اقتربت امتحانات نهاية العام، وفي هذه الفترة تحديدًا، تبدأ الأسر في الاستعداد وتهيئة الأطفال للتعامل مع ورقة الإجابة والخروج من الامتحان بدرجات ممتازة.

ومع وجود العديد من الإجازات في الفصل الدراسي، والتي كان آخرها إجازة عيد الفطر المبارك، يجد الطفل نفسه أمام المذاكرة مرة أخرى ومضطرًا للجلوس أمام الكتاب.

في البداية قد يجد الأمر صعبًا، وبمساعدة الأسرة وباتباع بعض الخطوات فإنه يمكن التغلب على الأمر، وذلك بحسب موقع “oxfordlearning”.

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1- وضع جدول وخطة مناسبة

– لابد من وضع جدول محدد، فوجود خطة دراسة قوية سيساعد في إبقاء طفلك على المسار الصحيح.

– يجب أن تجلس مع طفلك وقم بوضع خطة لإكمال واجباته الدراسية، ليتعلم أن يكون ملتزمًا ومنظمًا.

واحرص على أن يكون الجدول مدونًا فيه الوقت الذي يجب أن يقضيه في الواجبات المنزلية، وعدد فترات الراحة ومدتها، مع تحديد الأولويات وضرورة إنجازها.

2- حفّز طفلك

قدم دائمًا تحفيزًا لطفلك لمساعدته على المذاكرة وإنهاء مراجعته النهائية.

ويجب أن تمنحه الثقة بنفسه، حتى يقوم بالمذاكرة بحب وليس بغصب.

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3- اجعل وقت الدراسة أسهل

– على الأبوين أن يجعلا وقت الدراسة سهلاً قدر الإمكان من خلال تزويده بكل ما يلزم لإنجاز دروسه بخلق مكان هادئ، وخال من الأشياء التي يمكن أن تلهي الطفل.

– كما يجب تقديم الطعام المفيد الذي يساعده على التركيز.

مع توفير أدوات المذاكرة مثل أقلام الرصاص والممحاة والآلة الحاسبة والأدوات المهمة الأخرى حتى لا يضيع الوقت في محاولة العثور عليها.

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4- إنشاء نظام مكافأة

قم ببناء نظام مكافأة مع طفلك حتى يكون لديه شيء يتطلع إليه بمجرد اكتمال وقت الدراسة، فهذا يعتبر مفتاح النجاح والتقدم.

وقد يكون الحافز في فترة الدراسة مشاهدة التلفزيون أو اللعب بالتليفون أو البلاي استيشن، أو الرسم والتلوين.