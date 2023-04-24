الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. الدخان يتصاعد وسط اشتباكات في محيط سفارة الكويت في الخرطوم
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بالفيديو.. الدخان يتصاعد وسط اشتباكات في محيط سفارة الكويت في الخرطوم

بالفيديو.. الدخان يتصاعد وسط اشتباكات في محيط سفارة الكويت في الخرطوم

بالفيديو.. الدخان يتصاعد وسط اشتباكات في محيط سفارة الكويت في الخرطوم
٠٢:٥٧:٤١ م، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الاشتباكات المسلحة، تصاعدت، صباح اليوم الاثنين، أعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية بالخرطوم.

تصاعد أعمدة دخان هائلة في محيط السفارة

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الحدث”، تصاعد أعمدة دخان هائلة في محيط السفارة الكويتية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، جرّاء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو يظهر مشهدًا جويًا لدخان أسود يتصاعد فوق مطار الخرطوم الدولي

سماع دوي إطلاق الرصاص والانفجارات

وملأ الدخان المتصاعد المنطقة قرب مقر السفارة الكويتية، وسط سماع دوي إطلاق الرصاص والانفجارات جراء الاشتباكات بين الطرفين المتصارعين.

انتهاء الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان

وانتهت أمس الأحد الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.

الضحايا 420 قتيلًا و 3700 جريح

وفي أسبوعها الثاني، أدت المعارك بين الجيش والدعم السريع إلى قرابة 420 قتيلًا و3700 جريح؛ وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.

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في الوقت نفسه، قامت معظم دول العالم بعمليات إجلاء لرعاياها من السودان، بعد تفاقم الأوضاع الأمنية، وقامت المملكة بإجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى من بينهم مواطنون.

إجلاء الأجانب من السودان.. ماهي التحديات؟

وأجْلت دول عدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة والأردن ومصر وغيرها، دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع استمرار القتال.

شكر دولي لقيادة المملكة على عمليات الإجلاء

وتقدمت دول العالم على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، بالشكر للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا على جهودها في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

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