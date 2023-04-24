بالفيديو.. الدخان يتصاعد وسط اشتباكات في محيط سفارة الكويت في الخرطوم

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مع استمرار الاشتباكات المسلحة، تصاعدت، صباح اليوم الاثنين، أعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية بالخرطوم.

تصاعد أعمدة دخان هائلة في محيط السفارة

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الحدث”، تصاعد أعمدة دخان هائلة في محيط السفارة الكويتية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، جرّاء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

سماع دوي إطلاق الرصاص والانفجارات

وملأ الدخان المتصاعد المنطقة قرب مقر السفارة الكويتية، وسط سماع دوي إطلاق الرصاص والانفجارات جراء الاشتباكات بين الطرفين المتصارعين.

فيديو/ دخان يتصاعد بالقرب من سفارة الكويت في الخرطوم pic.twitter.com/QMtXP8JO5H — كويتنا 24 (@kuwaitna24) April 23, 2023

انتهاء الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان

وانتهت أمس الأحد الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.

الضحايا 420 قتيلًا و 3700 جريح

وفي أسبوعها الثاني، أدت المعارك بين الجيش والدعم السريع إلى قرابة 420 قتيلًا و3700 جريح؛ وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.

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مسؤول كويتي يشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان

المملكة تنفذ عمليات إجلاء واسعة للبعثات من السودان

في الوقت نفسه، قامت معظم دول العالم بعمليات إجلاء لرعاياها من السودان، بعد تفاقم الأوضاع الأمنية، وقامت المملكة بإجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى من بينهم مواطنون.

وأجْلت دول عدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة والأردن ومصر وغيرها، دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع استمرار القتال.

شكر دولي لقيادة المملكة على عمليات الإجلاء

وتقدمت دول العالم على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، بالشكر للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا على جهودها في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

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