شكر دولي للمملكة على جهودها في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الهدوء الحذر في الخرطوم والولايات المجاورة، تستمر عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

تواصل عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة

وعلى مدار أيام تواصلت عمليات الإجلاء من السودان إلى مدينة جدة، حيث تم إجلاء العشرات من الجاليات الأجنبية من السودان.

وتقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بالشكر للمملكة، لإجلائها 52 مواطنًا لبنانيًا على متن إحدى سفنها من السودان.

لبنان يشكر المملكة على إجلاء 52 مواطنًا

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تبلغت من سفيرة لبنان في السودان إجلاء الـ52 شخصًا الذين قدموا بالأمس من الخرطوم.

وكشفت أن الرعايا وصلوا على متن باص فجر اليوم الاثنين من مدينة بورسودان على متن سفينة للبحرية الملكية إلى مدينة جدة.

وأكدت أنه لم يكن وصول البعثة اللبنانية إلى بر الأمان ممكنًا لولا جهود مكثفة ومساعدة من المملكة.

وبهذه المناسبة تقدم وزير خارجية لبنان بخالص الشكر لقيادة المملكة وسفيرها في السودان ومعاونيهم على كافة التسهيلات والمساعدة.

خلية الأزمة السعودية فعلت المستحيل

وأشار إلى أن خلية الأزمة السعودية فعلت المستحيل لإجلائهم، واستقبالهم كضيوف للملكة في مدينة جدة، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم بالسرعة المرجوة”.

وأشادت الخارجية اللبنانية بإسهام المملكة في إجلاء الرعايا اللبنانيين من السودان، مؤكدة أن المملكة استضافت الرعايا اللبنانيين كضيوف تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم.

قطر تشكر المملكة إجلاء مواطنين من السودان

كما تقدم وزير الخارجية القطري، بالشكر لنظيره السعودي على إجلاء مواطنين قطريين من السودان.

الرئيس الأمريكي يشكر المملكة على جهود الإجلاء

في الوقت نفسه، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة المملكة لجهودها الحاسمة في نجاح عملية إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين.

الجيش السوداني: نجاح إجلاء بعثات دبلوماسية

وأكد الجيش السوداني نجاح إجلاء بعثات دبلوماسية عدة ورعايا بعض الدول، مبينًا أن بعثات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أجليت من قاعدة قرب الخرطوم.

إجلاء ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إنه تم إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان.

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وأكد مفوض الأمم المتحدة للاجئين، أن فرقه بدأت في مساعدة اللاجئين في الخروج من السودان إلى البلدان المجاورة لا سيما تشاد.

مقتل 273 وإصابة 1579 آخرين

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 273، وتسجيل 1579 حالة إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات.

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