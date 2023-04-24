دول الخليج في المقدمة.. كم سنةً تحتاج لجمع مليون دولار من راتبك؟

تواصل – وكالات:

هل سألت نفسك كم جمعت من المال بعد رحلة عمل استغرقت سنوات طويلة؟ ربما هناك من قد يتبادر إليه التساؤل، فيما قد لا يخطر على بال غيرهم بالمرة.

وأعد محللون دراسة قدّرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرء لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.

وقام محللو (Picodi.com) بإجراء التصنيف الذي شمل 102 دولة، بناء على متوسط الراتب الشهري في كل دولة، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

اقرأ أيضًا:

«الإحصاء» تكشف متوسط دخل وإنفاق الأسر السعودية شهرياً.. عجز كبير

قائمة الدول المتصدرة للتصنيف

وفيما يلي قائمة بالدول التي تصدرت التصنيف:

1. سويسرا: 14 عامًا و3 أشهر.

2. سنغافورة: 16 عامًا و11 شهرًا.

3. لوكسمبورج: 17 عامًا و4 أشهر.

4. الولايات المتحدة: 19 عامًا و10 أشهر.

5. آيسلندا: 20 عامًا و11 شهرًا

اقرأ أيضًا:

«الإحصاء»: ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 22 ألف ريال

ترتيب الدول العربية

أما عن الدول العربية، فقد تصدرت دول الخليج، ترتيب الدول العربية، وجاء تصنيفها كالتالي:

1. قطر: 21 عامًا و3 أشهر.

2. الإمارات: 23 عامًا و9 أشهر.

3. سلطنة عمان: 38 عامًا و6 أشهر.

4. الكويت: 41 عامًا وشهرين.

5. السعودية: 41 عامًا و10 أشهر.

6. العراق 154 عامًا وشهر واحد.

7. لبنان 164 عامًا و3 أشهر.

8. المغرب 215 عامًا و6 أشهر.

9. تونس 283 عامًا و3 أشهر.

10. وجاءت الجزائر في المرتبة 96 (312 عامًا و7 أشهر).

11. ومصر في المرتبة 101 (603 أعوام و6 أشهر).

فيما لم يتضمن التصنيف اليمن والصومال وسوريا وجزر القمر وموريتانيا وفلسطين والبحرين والسودان.

للاطلاع على قائمة الدول الـ(102) من المصدر، ( اضغط هنا ).