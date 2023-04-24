بعد خسائره قبل أسبوع.. “الدولار” يرتفع أمام العملات الأجنبية

تواصل – فريق التحرير:

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا، اليوم الاثنين، ليعوض خسائره التي مُنِيَ بها خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بسبب اجتماع بنك اليابان وإصدار أحدث البيانات قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل مايو.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.09775 مقابل الدولار.

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ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى 134.2 مقابل الين الياباني، مع صعود مؤشر العملة الأمريكية 0.12 في المئة إلى 101.8 نقطة.

وفي 14 من إبريل الجاري، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة.

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أسعار الفائدة

وتوقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.

ومن المقرر أن يجتمع كل من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو.

لكن قبل ذلك ستستقبل الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الأول بالولايات المتحدة.

وذلك بحثًا عن أي دلائل على ضعف الاقتصاد والتضخم المرتفع، مما من شأنه أن يكشف مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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