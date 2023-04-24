مع انتهاء عطلة العيد.. تعرف على عقوبة الغياب عن العمل بعد الإجازة

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كشف قاض عن عقوبة التغيب عن العمل، مع انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة الموظفين الحكوميين لمباشرة أعمالهم اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 من شوال 1444، الموافق 26 من إبريل 2023.

وأوضح القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم، الدكتور فيصل العصيمي، أنه بغياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومان من راتبه، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 1391/9/12هـ.

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4 ضوابط

وأشار إلى الضوابط الآتية، وهي:

-أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد.

-أن يكون غياب الموظف دون عذر.

-لا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

ولفت إلى أنه في حصر الغياب بدون عذر يكتفى فقط بالحسم المادي المضاعف من الراتب.

وبين العصيمي، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، أن غياب الطلاب والمعلمين عن المدارس خاضع لأنظمة ولوائح وزارة التعليم.

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إجازة عيد الفطر

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خفّضت ساعات العمل للقطاع الحكومي خلال شهر رمضان وحددتها بـ6 ساعات فقط مراعاة لظروف الصيام.

وحددت آخر يوم في عمل القطاع العام الخميس 22 من رمضان الماضي الموافق 13 من إبريل الجاري.

ويستأنف العمل يوم 6 من شوال الجاري، في حين بدأت إجازة القطاع الخاص الخميس 29 من رمضان 20 من إبريل لمدة 4 أيام.