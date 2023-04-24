على هذه المناطق.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة ورياح وجريان السيول

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض.

وكذلك على القصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع زخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط .

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “الدفاع المدني” بشأن المناطق المتأثرة بالأمطار الرعدية

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38 كيلو متر في الساعة.

وقد تصل إلى أكثر من 45 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية.

الخليج العربي

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية، تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كيلو متر في الساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول في عدة مناطق.. حتى الثامنة مساءً