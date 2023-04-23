وهذه عقوبته.. القبض على مواطن لنقله 5 مخالفات لنظام أمن الحدود في نجران

تواصل – فريق التحرير:

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران على مواطن لنقله (5) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

إحالة المخالفات لجهة الاختصاص والنيابة العامة

وأوضحت أنها ضبطت مواطن نقل 5 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

العقوبة: غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للآتي:

– عقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة.

– غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

– مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وعلى الرقم “999” و”996″ في بقية مناطق المملكة.